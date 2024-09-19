مهرجان ليبيا للأفلام القصيرة، قائمة الأعمال المرشحة لجوائز الدورة الأولى
أعلنت إدارة مهرجان ليبيا للأفلام القصيرة عن الأفلام المرشحة لجوائز الدورة الأولى.
مهرجان ليبيا للأفلام القصيرة
وتشارك مصر بثمانية أفلام فى الدورة الأولي كالتالي:
- فوتوغراف للمخرج عمرو سليم
- قرن وستة أعوام للمخرج محمد ناصف
ـ سليفى للمخرج وائل أبو طالب
ـ ١٦ مللى للمخرج عبد الله جاد
- معا للمخرج محمد فهيم
- لن أبكى غدا للمخرج محمد محمود
- عيون كاترين للمخرجة منه الله خالد
- الرؤيا للمخرج محمد سحيو
أما القائمة الكاملة للأفلام المرشحة لجوائز الدورة الاولي من مهرجان ليبيا للأفلام القصيرة فهي كالتالي:
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