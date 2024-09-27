بسبب ماس كهربائي، حريق بعمود إنارة في الهرم والمطافي تحاول السيطرة (صور)

وقع مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حريق في أحد أعمدة الإنارة بجوار المسجد البحري في منشية البكاري بمنطقة المريوطية، أصاب الأهالي بحالة من الذعر وأسرعوا بإبلاغ رجال شرطة الهرم والتي انتقلت لمكان الواقعة وبرفقته سيارات المطافئ التي تحاول السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للأماكن المحيطة به وفرض كردون أمني، وأشارت التحريات الأولية أن السبب ماس كهربائي وأنه لم تقع حتى الآن أي إصابات.

وجار تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي ستباشر التحقيقات.