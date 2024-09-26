جامعة بنها تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فوز الطالبة بسملة منصور محمد بالفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للكيك بوكسينج.

جامعة بنها تكرم لتفوقها الرياضي في بطولة الجمهورية

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى الطالبة لتفوقها الرياضي في بطولة الجمهورية، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.