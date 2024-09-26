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حوادث

مصرع سيدة في حادث تصادم بطريق "بنها - المنصورة"

مصرع سيدة بالقليوبية،
مصرع سيدة بالقليوبية، فيتو

لقيت سيدة مصرعها فى حادث تصادم سيارة نقل بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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مصرع سيدة في حادث تصادم بالقليوبية


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة أثناء عبور الطريق بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر مما أدى إلى شلل مرورى بحركة الطريق.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة سيدة تدعى نور الهدى. ع. ع 55 سنة تعمل مدرسة ومقيمة بقرية كفر عامر رضوان دائرة المركز وذالك أثناء عبور الطريق السريع بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية كفر عامر رضوان وتم نقل الجثة إلى مستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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