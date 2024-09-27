انهيار عقار بحدائق القبة والحماية المدنية تبحث عن مصابين

انهار مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عقار سكني بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، دون خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الحماية المدنية وبصحبتها سيارات الإسعاف لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي، وأشارت التحريات الأولية عدم وجود إصابات حتى الآن وأن جزء من العقار وقع بسبب أعمال هدم كان صاحبه يقوم بها داخل العقار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية والأمن مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وتبين بإجراء المعاينة الأولية سقوط جزئي للعقار.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.