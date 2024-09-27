بعد تسمم 3 فتيات، القبض على صاحب محل عصير بقرية شبرامنت

ألقت قوات أمن أبو النمرس القبض على صاحب محل عصير بقرية شبرامنت، متهم بالتسبب في إصابة ٣ فتيات بالتسمم عقب تناولهم مشروب عصير القصب.

وتواصل قوات المباحث مع إدارة التموين فحص ومعاينة عصير القصب الموجود لدي المحل طرفه ومصادرة عينة القصب المستخدم والأدوات المستخدمة في عملية العصر، للوقوف على الأسباب التي ترتب عليها حدوث حالة تسمم المصابين.

البداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل 3 فتيات إلى المستشفى نتيجة إصابتهن بحالة تسمم في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن الفتيات الثلاث شعرن بحالة إعياء عقب تناولهن أكواب عصير من محل وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.