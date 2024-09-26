الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

كانت بايتة، تسمم أسرة تناولت وجبة طعام فاسدة في سوهاج

تسمم أسرة كاملة
تسمم أسرة كاملة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة دائرة مركز شرطة المراغة، بتسمم غذائي بسبب وجبة منزلية فاسدة تم نقلهم إلى مستشفى خاص ثم نقل البعض لمستشفى سوهاج العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات الأمنية التحقيقات.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد بوصول كل من: منصور ع م ر- 65 سنة بالمعاش ونجله أسامة م ع م- 32 سنة مدرس وحفيدي الأول منصور م م ع- 12 سنة طالب وهشام م م ع- 13 سنة طالب وزوجة نجل الأول  رشا م م ع- 41 سنة ربة منزل – إلى مستشفى خاص مصابين "حالة تسمم" إدعاء تناول طعام فاسد معد بالمنزل وتم تحويل من الثاني حتى الخامسة لمستشفى سوهاج العام وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهم عقب تحسن حالتهم الصحية بمركز المراغة.

وخلال التحقيقات أفادوا أثناء وجودهم بالمنزل تناولوا طعام معد بالمنزل إصابتهم ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية.

 

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