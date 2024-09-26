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أخبار مصر

أسعار النفط تنخفض 2.5% وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا

أسعار النفط عالميا،
أسعار النفط عالميا، فيتو
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انخفضت أسعار النفط  بنحو 2.5% وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس، وتواصلت  الخسائر  للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا، مع احتمالات عودة الإنتاج الليبي. 

وحذر المحللون من أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي أدى إلى تآكل التأثير الأولي على أسعار النفط.

 

هبوط مخزونات الخام من الاحتياطي الأمريكي 

 

يأتي ذلك في وقت هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.5 مليون برميل، خلال الأسبوع ليصل الإجمالي إلى 413 مليون برميل، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس على تراجع بأكثر من 2.5% مع إعادة تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على تعزيز الاقتصاد بما يكفي لدفع نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

 

أسعار النفط اليوم 

 

 وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم  بنسبة 2.4%، لتصل إلى 71.7 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.5%، لتصل إلى 67.95 دولارًا للبرميل.

 

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