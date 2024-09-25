بيانات معهد البترول تظهرانخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4.3 ملايين برميل

أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات النفط الأميركية هبطت بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي، وأوضح المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون الديزل وزيت التدفئة بنحو 1.1 مليون برميل.

صعود أسعار العقود الآجلة لخام برنت



وعند تسوية تعاملات اليوم صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.7% أو 1.27 دولار إلى 75.17 دولار للبرميل.

ارتفاع خام نايمكس الأمريكي



فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.19 دولار إلى 71.56 دولار للبرميل.

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