الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظ القليوبية ورئيس تعمير القاهرة الكبري يتفقدان مشروعات حياة كريمة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية، قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بحضور الدكتورة سلوي أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر بجولة تفقدية موسعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر، وشملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. 

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محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع الرشاح

دفع المشروعات بحياة كريمة بالقليوبية

حيث أكد المحافظ على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدًا على وجود خطط واضحة لتجاوز هذه التحديات وضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد. 
وتفقد محافظ القليوبية  عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم تسليمها لوجود عدد من الملاحظات او التعديلات ومن بينها أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب الشوبك ومركز شباب عرب الصوالحة.
وقد أكد محافظ القليوبية خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق سير العمل، كما وجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمقاولين والمشرفين على تنفيذ هذه المشروعات.
وأثناء الجولة، تم طرح عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مثل تأخر بعض المواد الخام أو وجود بعض المعوقات الميدانية. وقد وجه بتشكيل لجان فنية لدراسة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، وذلك لضمان استمرار العمل في هذه المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.

رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين بشبين القناطر 
وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، مثل أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب الشوبك ومركز شباب عرب الصوالحة. وأكد على أهمية هذه المشروعات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.
تم خلال الجولة الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين بشبين القناطر  حول هذه المشروعات، حيث أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدين على أهميتها في تغيير واقع حياتهم.

 

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية

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