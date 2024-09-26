التحفظ على 25 طن زيت طعام وكربونات دون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين بـ القليوبية من ضبط مصنع لإنتاج الصابون بقرية شبرا شهاب القناطر الخيرية، وتم تحرير محضر جنحة ضده لإدارة نشاط بدون ترخيص وعلامة تجارية غير مسجلة.

وتمت الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات مدير المديرية وبقيادة مدير ادارة القناطر الخيرية وبالتعاون مع شرطه البيئه والمسطحات بالقناطر الخيرية.

كما تم خلال الحملة بـ القليوبية ضبط 25 طن تنوعت بين 15 طن كربونات بودر مادة خام، 6 أطنان زيت طعام معاد استخدامه 50 جركن سلفونيك زنه 65 كجم 4 أطنان خليط صابون، 10 أطنان صابون تحت التشكيل 30 كرتونة صابون.



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