التحفظ على 25 طن زيت طعام وكربونات دون ترخيص بالقليوبية
تمكنت مديرية التموين بـ القليوبية من ضبط مصنع لإنتاج الصابون بقرية شبرا شهاب القناطر الخيرية، وتم تحرير محضر جنحة ضده لإدارة نشاط بدون ترخيص وعلامة تجارية غير مسجلة.
وتمت الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات مدير المديرية وبقيادة مدير ادارة القناطر الخيرية وبالتعاون مع شرطه البيئه والمسطحات بالقناطر الخيرية.
كما تم خلال الحملة بـ القليوبية ضبط 25 طن تنوعت بين 15 طن كربونات بودر مادة خام، 6 أطنان زيت طعام معاد استخدامه 50 جركن سلفونيك زنه 65 كجم 4 أطنان خليط صابون، 10 أطنان صابون تحت التشكيل 30 كرتونة صابون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.