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محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع الرشاح

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء مختار حسن مختار رئيس جهاز تعمير القاهره الكبري جولة تفقدية بشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة لبحث إنشاء طريق بديل لطريق ترعة الإسماعيلية  لربطه بطريق محور الفريق العصار بطول 2 كيلو متر بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف علي حي شرق شبرا الخيمة. 

 

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محافظ القليوبية إنشاء طريق بديل لطريق ترعة الاسماعيلية
وجه المهندس ياسر مرعي مدير مركز ومعلومات الشبكات الأرضية  بإجراء رفع مساحي للطريق مع رفع حد التنظيم  للبدء في  أعمال التطوير والرصف، لتكون طريق جديد لمواطني شبرا الخيمة، سيسهم في أن يكون طريق بديل لطريق ترعة الاسماعيلية بمسطرد، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير القاهره الكبري .
الجدير بالذكر انه تم  تنفيذ حملة إزالات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن رفــع 310  طـن مخلفات وتحرير محاضر مخالفة شملت (تنفيذ 35 إزالة فورية وإزالة 17 تنده، وعدد 35 بائع  وعدد 10 حالات غرزة شاى غير مرخصة  وعدد  15 إشغال)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حي شرق شبرا الخيمة شرق شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظ القليوبية

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