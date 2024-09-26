مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية يعقد اجتماعه بمشاركة وكيلي التضامن والصحة

عقد مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الحميد رخا، بحضور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية



وبحضور أعضاء الإدارة النائب أبو سريع إمام، النائب نصيف الحفناوي الدكتورة نجلاء. الفرماوي الامين العام، الدكتور محمد صبحي امين الصندوق، اللواء عبد اللطيف ابو الخير ، محمود جبر، الصحفية نهال جمعه دوام، الدكتورة فاتن خربوش، سعد صبري، د. رفعت الخيال، خالد الديب.

تناول الاجتماع تطوير الاداء في العمل خلال الفترة المقبلة، خطة الهلال علي مدار100 يوم في المبادرة الرئاسية بداية، بالاضافة الي مشروع تطوير بنك الدم بالمقرر والذي يدعم المحافظة بالكامل باكياس الدم ويوفر كافة الفصائل ويعمل علي مدار 24 ساعة.، بالإضافة الي تناول مشروع لإعادة الهيكلة لبعض الدور والهيئات التابعة للهلال من اجل صالح العمل وتطوير الأداء.

تقديم الدعم الكامل للجانب الإنساني والاجتماعي للهلال الاحمر



أكدت أميمة رفعت، تقديم الدعم الكامل للجانب الانساني والاجتماعي الذي يقوم به الهلال الاحمر بالقليوبية، تعزيز الإمكانات المادية للجمعية وتطوير اللوائح ونظم وأساليب الأداء بها، والتنسيق.

أضاف الدكتور أسامة الشلقاني علي أهمية بنك الدم ودوره في توفير الدم للقليوبية والمحافظات المجاورة، وأن التسعيرة بناء علي تعليمات وزارة الصحة، بالاضافة إلي دعم الهلال في مجال رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية.

وتفقدت أميمة رفعت وكيلة وزارة التضامن انشطة الهلال منها بنك الدم والذي يوفر الدم بكافة الفصائل للقليوبية والمحافظات المجاورة ، وأكدت علي تقديم الدعم للحالات الانسانية. كما تفقدت مركز العلاج الطبيعي ومكتب الاستشارات برئاسة وليد النجار،مشيدة بمجهود المكتب، بكونه ضمن ثاني مكتب علي مستوي الجمهورية في الجانب الوقائي وتوعية الفئات العمرية للمقبلين وحديثي الزواج في تجنب العنف الأسري.



في نهاية اللقاء أشادت وكيلة الوزارة بالإنجازات الموجودة بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، وشكرت أعضاء مجلس الإدارة.

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