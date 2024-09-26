نقابة الأطباء: أي طبيب يخالف لائحة آداب المهنة مصيره الشطب ومنعه من ممارسة المهنة

أكدت النقابة العامة للأطباء على أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم.

قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها

وأوضحت نقابة الأطباء أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للجنة تحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها بدأت تحقيقا واسع بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.

وأوضحت النقابة أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وتواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لأحد الشباب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك.