وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال بحميات العباسية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته، بمستشفى حميات العباسية، والذي يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذٍ لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حميات العباسية

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود التعاون المشتركة بين كيانات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا دورهم الهام كحلفاءٍ أساسيين في رحلة النجاح والتطوير للمنظومة الصحية المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، متوجهًا بالشكر إلى قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، وأيضًا مسؤولي البنك الأهلي المصري، لجهودهم المبذولة لإنتاج هذا المشروع الضخم، معربًا عن تطلعه للتوسع في التخطيط لمشروعات صحية مستقبلية، وعلى رأسها المشروعات الطبية التي تستهدف توفير الرعايات الصحية الشاملة، الأمر الذي يؤتي بثماره في تحقيق الرفاه الاجتماعي والصحي للمريض المصري.

تطوير مجمع رعايات أطفال حميات العباسية

واستعرض "عبدالغفار" مشروع تطوير مجمع رعايات أطفال حميات العباسية، الذي يضم مساحة 4400 متر مربع، مكون من دورين (أرضي، أول) ويشمل الدور الأرضي (20 سرير رعاية مركزة، 10 متوسطة، 22 داخلي) والدور الأول تحت الإنشاء، ويشمل قسمين لجراحة الأطفال وعلاج طبيعي وعيادات تخصصية و20 سرير داخلي، مشيرًا إلى أن هذا الصرح سيساهم بشكل كبير في إنهاء قوائم الانتظار بين الأطفال، كما أكد أن الوزارة حريصة على الاستثمار في البنية الصحية لتوفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية أمام مواطنيها بجميع المراحل العمرية وبجميع أرجاء الجمهورية.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن مستشفى حميات العباسية تُعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية، كما أنها تُعد أول مستشفى تخصصي نوعي للأطفال من مرضى الحميات، وقد تأسست في 1893، بمساحة 34 فدانا، ومكونة من 34 مبنى منفصلا ما بين أقسام طبية وخدمية، حيث يتردد عليها ما يقرب من 300 ألف حالة سنويًا، وما يقرب من 4 آلاف حالة طوارئ سنويًا، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بكفاءة واحترافية عالية على تقديم خدمات طبية متميزة تهدف إلى مكافحة وعلاج الأمراض المعدية بجميع أشكالها، كما أن المستشفى يتميز بامتلاكه لفرق طبية متخصصة، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية الفعالة والشاملة.



واستكمل "عبدالغفار" أن دور المستشفى لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد ليشمل الوقاية والتوعية حول الأمراض المعدية وأهمية إتباع الإجراءات الوقائية الضرورية لتجنب التعرض لأي مرض مُعدي، مشيرًا إلى أن البرامج التوعوية تشمل المرضى من الأطفال وذويهم، لتعريفهم بكيفية التعامل الصحي مع أطفالهم أثناء المرض وبعد التعافي، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها مستشفى حميات العباسية بقطاع الطب الوقائي ذات أهمية كبيرة للحفاظ على صحة المجتمع ومنع انتشار الأمراض المعدية، كما أن المستشفى متفردة باستقبال وتشخيص وعلاج مرض الغرغرينا الغازية بقسم الجراحة.

الامراض المعدية



وتحدث عن التاريخ الثري للمستشفى في التصدي للأمراض المعدية بما يجعله حجر الزاوية في مواجهة الأوبئة قديمًا كـ (حمى الراجعة، الكوليرا، حمى الوادي المتصدع، الإلتهاب السحائي) وحديثًا (انفلونزا الخنازير والطيور وكوفيد 19 والفطر الأسود وجدري القرود).

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن افتتاح أعمال التطوير التى تمت بمستشفى حميات العباسية يأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، مؤكدًا أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية التي وجه بها رئيس الجمهورية، فإن أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر علي رفع كفاءة المنظومة الصحية بالعاصمة، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين.

فيما أشاد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بجهود الدولة في الإرتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات رعاية صحية تنافس المعايير العالمية، مؤكدًا أن المجتمع المدني واجبه الوقوف جنبًا إلى جنب المؤسسات والكيانات الحكومية ضمن خطة الدولة لبناء وتنمية الإنسان المصري، مؤكدًا على إلتزامه بالتعاون وتقديم الدعم لاستكمال مسيرة النجاح للمنظومة الصحية.

وقام نائب رئيس مجلس الوزراء يرافقه محافظ القاهرة، بجولة تفقدية داخل مبنى رعايات الأطفال للأمراض المعدية، كما زارا الأطفال المقيمين بالقسم الداخلي واطمأنا على حالتهم الصحية ومدى حصولهم على جودة عالية من الرعاية الصحية، كما تفقدا أقسام الرعاية المركزة، مشيدين بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، فضلًا عن إشادتهم بالأعمال التشطيبية للمبنى المجهز على أعلى مستوى من الكفاءة، ثم توجها لزيارة مبنى المناعة المكتسبة (HIV)، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة الاهتمام بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بين المتعايشين وذويهم عن الـ HIV، وذلك في إطار مكافحة التمييز والوصم الذي يتعرض له المتعايشون، كما شدد على سرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المنوطة للإنتهاء من الأعمال التشطيبية النهائية والكهربائية لهذا المبنى.



حضر فعاليات الافتتاح، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير للمستشفيات، وهشام عكاشة الرئيس السابق للبنك الأهلي والرئيس الحالي لبنك مصر، والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، وعدد من قيادات الوزارة والأطباء من تخصص طب الأطفال، وأيضًا عدد من ممثلي البنك الأهلي.