رئيس الوزراء يطالب بكتابة الأدوية في الروشتات بالاسم العلمي.. الصيادلة: يجب إصدار قرار إلزامي من وزير الصحة.. وعضو بالأطباء: ينقل بيزنس الشركات من العيادات للصيدليات

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، وليس الاعتماد على الاسم التجاري للدواء فقط.

كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.

خطوة على الطريق الصحيح لحل أزمة نقص الدواء

وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن كتابة الدواء بالاسم العلمي أمر مطبق في دول كثيرة منها دول الخليج، مشيرا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح لحل أزمة نقص الدواء وستكون في مصلحة الدولة والمريض معا.

وأشار نقيب صيادلة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه قد يكون هناك نقص في مستحضر ما فلا يجب تصدير أزمة أن هناك نقصا في الأدوية ويتم الاعتماد على البدائل.

ضرورة تغيير ثقافة المريض تجاه الدواء المستورد

وأكد ضرورة تغيير ثقافة المريض تجاه الدواء المستورد أو تجاه ما يصفه الطبيب من دواء وأن يعتمد على أكثر من اختيار، مشيرا إلى أن جميع المرضى عليهم التأكد من أن الأدوية متساوية الفاعلية.

وأوضح أنه لا يمكن إجبار المريض على دواء بسعر معين ودواء باسم تجاري محدد، لافتا إلى أنه بعد توصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكتابة الاسم العلمي يجب أن يصدر قرار من وزير الصحة إلزامي للأطباء لكتابة الأدوية بالاسم العلمي.

أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء تعليقا على مطالبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الصحة بالتوصية للأطباء بكتابة الروشتات بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري، بأن هذا الأمر مطبق في كل الدول.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن كتابة الاسم العلمي في الروشتة سيسهل على المريض إيجاد الدواء، مؤكدا أن جميع المثائل تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس الكفاءة والفعالية ولا يوجد خلاف بينهم.

وأوضح أن مجلس نقابة الأطباء لم يناقش الأمر حتى الآن، مؤكدا أنه إذا تم تعميم تطبيق كتابة الاسم العلمي فسوف يتم وضع آليات لتنفيذه وكيفية الرقابة عليه.

بيزنس بين شركات الدواء وعدد من الأطباء لكتابة الاسم التجاري للدواء

وعن وجود بيزنس بين شركات الدواء وعدد من الأطباء لكتابة الاسم التجاري للدواء، أكد الدكتور محمد فريد أنه أمر موجود ولا يمكن إنكاره ولكن عند تعميم كتابة الاسم العلمي وترك الأمر للصيدلي صرف الدواء المتاح عنده يمكن أن ينتقل هذا البيزنس من الأطباء إلى الصيادلة لذا يجب وضع معايير للتطبيق مع تشديد الرقابة عليه.