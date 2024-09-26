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خارج الحدود

الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 20 شخصا في غارة إسرائيلية على البقاع

قصف لبنان، فيتو
قصف لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 20 شخصا أغلبهم سوريون في حصيلة أولية لغارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة يونين في البقاع.

 

مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي

 وعلى الجانب الآخر أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن ‏أنباء وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الحديث عن تعليمات بشأن تهدئة العمليات العسكرية في الشمال مخالفة للحقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوعز للجيش بالاستمرار في القتال بكل قوة ووفقا للمخطط الموضوع.

 

ضوء أخضر لوقف إطلاق النار

 وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسئول في مكتب نتنياهو أن هناك ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار في جبهة الشمال بهدف إفساح المجال للمفاوضات.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان بشكل يضمن والأمن والسلامة ويمكن المدنيين من العودة إلى ديارهم.

 

دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار

وشدد البيان على أن تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخاصة على مدى الأسبوعين الماضيين، يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقًا، وإلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال البيان إن واشنطن وباريس عملا خلال الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار لإعطاء الفرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود.

وأضاف البيان إن كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية ودولة الإمارات وقطر قد أيدوه هذا المقترح.

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