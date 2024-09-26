أكسيوس: نتنياهو شارك بصياغة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمربكيين أكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو يشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

وقال المسؤولون إن اقتراح وقف إطلاق النار لم يناقش أثناء اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت قناة "العربية" السعودية، عن إبرام اتفاق على إطلاق وقف النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله.

بيان أمريكى مشترك يطالب بوقف إطلاق النار

وكانت الولايات المتحدة و10 من حلفائها طالبوا، أمس الأربعاء، بضرورة وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.

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