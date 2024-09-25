هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان.

الاحتلال يعلن الاستعداد لاحتمالية دخول لبنان

ومن جانبه دعا رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، جنوده للاستعداد لاحتمالية الدخول إلى لبنان، وذلك خلال تفقده مناورة في المنطقة الشمالية.

وقال هاليفي لجنوده: "لا نتوقف الطائرات تهاجم على مدار المدار اليوم ونستعد للمناورة البرية. نهاجم طيلة النهار. وذلك من أجل تحضير الساحة تمهيدًا لاحتمال دخولكم ومن أجل مواصلة ضرب حزب الله على حد سواء".

وأضاف: "لقد وسع حزب الله اليوم دائرة نيرانه. وسيلقى ذلك ردًا قويًا للغاية في وقت لاحق من هذا اليوم. فأنتم ستتخذون الإجراءات استعدادًا لذلك.