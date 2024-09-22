الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تكرم 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

تكريم المتفوقين من
تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بمياه الفيوم، فيتو

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي  2024/2023، والعاملين المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة.

المكرمين من أبناء العاملين والمتميزين في برنامج المسار الوظيفي

 من بين المكرمين 30 طالبا من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية  و8 من المتفوقين بالثانوي العام والفني، و4 من المتفوقين بالدراسة الجامعية، و5 من موظفي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، الحاصلين على شهادة الماجستير، و13 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة، نظم احتفال التكريم  الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

ندوات توعوية بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وتعليم السباكة لربات البيون

يذكر إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، نظمت بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، ندوة للتعريف بمبادرة "بداية جديدة" وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، التابعة لمركز الفيوم.

أهداف ندوة تعليم السباكة والتوعية بمنشآت البنية التحتية بقرية العزب

وتهدف الندوة إلى توعية المواطن  وزيادة معرفته، بكافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وحجم الاستثمارات الضخمة التى توجها الدولة لتوفير حياة كريمة وبيئة صحية أمنة، وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكة التى تستهدف فئات المجتمع المختلفة،  بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات العلمية، والمجلس القومى للمرأة، منطقة الفيوم الثقافية، ومديرية الصحة،  والتربية والتعليم، والأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة، وهيئة محو الأمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم أبناء العاملين العام الدراسي 2024 العامة العاملين المتميزين المتفوقين دراسيا المرحلة الاعدادية تعليم السباكة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي مراحل التعليم المختلفة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الاثنين 23-9-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تضيف برنامجا تعليميا جديدا مشتركا بين الهندسة والآثار

10 باحثين من جامعة الفيوم بين قائمة العلماء الأكثر استشهادا بهم في العالم

تضامن الفيوم تكشف عن إجراء 3256 عملية قلب مفتوح لغير القادرين

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية