مياه الفيوم تكرم 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي 2024/2023، والعاملين المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة.

المكرمين من أبناء العاملين والمتميزين في برنامج المسار الوظيفي

من بين المكرمين 30 طالبا من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و8 من المتفوقين بالثانوي العام والفني، و4 من المتفوقين بالدراسة الجامعية، و5 من موظفي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، الحاصلين على شهادة الماجستير، و13 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة، نظم احتفال التكريم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

ندوات توعوية بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وتعليم السباكة لربات البيون

يذكر إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، نظمت بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، ندوة للتعريف بمبادرة "بداية جديدة" وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، التابعة لمركز الفيوم.

أهداف ندوة تعليم السباكة والتوعية بمنشآت البنية التحتية بقرية العزب

وتهدف الندوة إلى توعية المواطن وزيادة معرفته، بكافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وحجم الاستثمارات الضخمة التى توجها الدولة لتوفير حياة كريمة وبيئة صحية أمنة، وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكة التى تستهدف فئات المجتمع المختلفة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات العلمية، والمجلس القومى للمرأة، منطقة الفيوم الثقافية، ومديرية الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة، وهيئة محو الأمية.

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