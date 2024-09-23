مياه الفيوم تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ عمل السباكة المنزلية

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع إدارة التوعية، ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الفيوم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان.

تعاون وثيق بين شركة الفيوم لمياه الشرب والمجلس القومي للمرأة

يذكر أن هناك تعاون وثيق وفعال بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، وتم تنفيذ العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التوعوية المشتركة، داخل المحافظة للوصول لأكبر وأكثر الفئات تعاملا واستخداما لمياه الشرب، وهن السيدات، لتوعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بأهمية الحفاظ على كل نقطه مياه من الاهدار، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الخاصة بتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، والقدرة علي إصلاح الأعطال فى وقتها حفاظا على المياه وعدم اهدارها دون اللجوء لسباك يكلفهم مبالغ مالية، ما يخفف الأعباء علي الأسر.

تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا والعاملين المتميزين

يذكر ان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، كرمت الأسبوع الحالي 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي 2024/2023، والعاملين المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة.

المكرمين من أبناء العاملين والمتميزين في برنامج المسار الوظيفي

من بين المكرمين 30 طالبا من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و8 من المتفوقين بالثانوي العام والفني، و4 من المتفوقين بالدراسة الجامعية، و5 من موظفي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، الحاصلين على شهادة الماجستير، و13 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة، نظم احتفال التكريم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

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