حزب الله يستهدف مقر وحدة المهام البحرية الخاصة بشمال إسرائيل (صور)
نشر حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، صورا ومشاهد من استهدافه مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمالي إسرائيل عبر سرب من المسيرات الانقضاضية.
حزب الله يهاجم مقر وحدة المهام البحرية الخاصة الإسرائيلية في الشمال
وأظهرت الصور التي نشرها حزب الله الدمار الذي حققه الهجوم على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمال فلسطين المحتلة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن حريقا كبيرا اندلع في بلدة كفار بالجليل الأعلى، إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان.
اندلاع حريق كبير بالجليل الأعلى بسبب صواريخ حزب الله
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مستعمرة أحيهود بـ50 صاروخا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.
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