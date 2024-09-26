محلل سياسي: شرط وحيد لإجبار حزب الله على وقف الحرب مع إسرائيل

كشف الدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية الموقف الأقرب الذي سيتخذه حزب الله من مبادرة وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد من الدول الغربية والعربية.

هل يمكن حل الأزمة بين حزب الله وإسرائيل ؟

وأوضح سويلم أن الاحتلال يرغب منذ بداية الحرب في تحييد حزب الله وإجباره على فك الارتباط مع المقاومة الفسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال تعرف أنه هدف مستحيل التحقيق إلا في حالة واحدة وهي هزيمة حزب الله.

وشدد أستاذ العلوم السياسية أن الدخول في هدنة دائمة مع حزب الله، يتطلب أولا تحييد محور المقاومة بالكامل، وإجبار إيران على الخضوع للشروط الأميركية الإسرائيلية.

الأهداف الحقيقية للضربات الإسرائيلية على حزب الله

وأشار سويلم إلى أن الأهداف الحقيقية للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على لبنان أكبر وأبعد عن كل ما هو معلن، وكذلك أكبر من غزة، لافتا إلى أن إعادة سكان المستوطنات الحدودية لجنوب لبنان ليس سوى أحد الأهداف غير الحقيقة لهذه الحرب.

وشدد الباحث على أن سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل ضد القيادات الكبرى في حزب الله، ثم ضرب أجهزة الاتصالات، والهجوم الجوي الكاسح كلها ضربات الهدف منها إفقاد الحزب توازنه، وقدراته في مجال السيطرة والتحكم.

واختتم سويلم مؤكدا أن قبول حزب الله بالتخلي عن مساندة القطاع هي مجرد بداية لتحييده عسكريًا، وإخراجه من كامل دوره المركزي في ما يعرف محور المقاومة لإضعاف دوره داخل لبنان أيضا.