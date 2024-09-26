مسئول أممي: الحرب البرية ضد حزب الله ليست في صالح إسرائيل

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إن ربط الجبهات ببعضها يعتبر من ضمن مخطط الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، من أجل إحداث أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، إلى جانب محاولة إسرائيل إرسال رسالة بالتفوق على كل المستويات.

جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

وأضاف «أبو سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تقوم به إسرائيل على لبنان قصد العديد من المواطنين الذي استشهدوا جراء العمليات العسكرية، فضلا عن أن جريمة الإبادة الجماعية تندرج تحت المحاسبة الدولية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.



مستهدف إسرائيل في جنوب لبنان

وتابع: «إسرائيل ستعيد المشهد نفسه على الجنوب اللبناني، أي تدمير وخراب شامل للدولة وللبنية التحتية، وتشتيت المجتمعات، وتشريد المواطنين، وإلحاق أكبر عدد ممكن من الضرر بالمجتمعات».

نقل المعركة الي الداخل اللبناني

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع تحمل أي خسائر، وبالتالي سينسحب من جبهة غزة تدريجيا مع إحداث بعض الضربات، إلى جانب أن الحشد الأكثر سيكون على شمال فلسطين من أجل تكثيف عملياته العسكرية ونقل المعركة إلى الداخل اللبناني، ولكن الحرب البرية ضد حزب الله ليست في صالح إسرائيل.