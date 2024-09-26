الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول أممي: الحرب البرية ضد حزب الله ليست في صالح إسرائيل

قوات حزب الله، فيتو
قوات حزب الله، فيتو

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إن ربط الجبهات ببعضها يعتبر من ضمن مخطط الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، من أجل إحداث أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، إلى جانب محاولة إسرائيل إرسال رسالة بالتفوق على كل المستويات.

 

جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

وأضاف «أبو سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تقوم به إسرائيل على لبنان قصد العديد من المواطنين الذي استشهدوا جراء العمليات العسكرية، فضلا عن أن جريمة الإبادة الجماعية تندرج تحت المحاسبة الدولية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.


مستهدف إسرائيل في جنوب لبنان

وتابع: «إسرائيل ستعيد المشهد نفسه على الجنوب اللبناني، أي تدمير وخراب شامل للدولة وللبنية التحتية، وتشتيت المجتمعات، وتشريد المواطنين، وإلحاق أكبر عدد ممكن من الضرر بالمجتمعات».

حزب الله يقصف مستعمرة أحيهود بـ 50 صاروخا

محلل سياسي: شرط وحيد لإجبار حزب الله على وقف الحرب مع إسرائيل

نقل المعركة الي الداخل اللبناني

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع تحمل أي خسائر، وبالتالي سينسحب من جبهة غزة تدريجيا مع إحداث بعض الضربات، إلى جانب أن الحشد الأكثر سيكون على شمال فلسطين من أجل تكثيف عملياته العسكرية ونقل المعركة إلى الداخل اللبناني، ولكن الحرب البرية ضد حزب الله ليست في صالح إسرائيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال الجنوب اللبناني غزة

مواد متعلقة

حزب الله يقصف مستعمرة أحيهود بـ 50 صاروخا

محلل سياسي: شرط وحيد لإجبار حزب الله على وقف الحرب مع إسرائيل

صاروخ ألماس.. سلاح حزب الله المرعب لمواجهة إسرائيل (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

منوعات

المزيد

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية