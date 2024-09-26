نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3 % خلال الربع الثاني من 2024
بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي أصدرها مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ بعد أسبوع من اجتماع الفيدرالي، التي منها أن الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 3% في الربع الثاني من 2024، بحسب بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي تتوافق مع القراءة الثانية.
نمو نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 2.8% في أمريكا
وبحسب «الإحصاء» نما الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نحو 3% في الفترة من أبريل وحتى يونيو وهي نفس مستويات القراءة الثانية، فيما نما الاقتصاد بنسبة 2.8% بحسب القراءة الأولى، إذ نمت نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 2.8% في الربع الثاني مقابل الزيادة بنسبة 1.9% في الربع الأول.
وعن الاستثمار الخاص المحلي؛ أوضح «الإحصاء» أنه نما أيضًا بنسبة 8.3%، وهي وتيرة أكبر بفارق كبير عن المسجلة في الربع الأول حينما نمت بنسبة 3.6%، وسجلت كل من الصادرات والواردات 1% وبنسبة 7.6% على الترتيب.
الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض أسعار الفائدة
وكان الفيدرالي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة نحو 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 4.75% و5%، وذلك على عكس قراراته بشأن رفع معدل الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
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