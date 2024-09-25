وزير العمل يشارك في احتفالية باليوم الوطني الـ94 للمملكة السعودية

شارك محمد جبران وزير العمل، مع حشد كبير من الوزراء ورجال السياسة والإعلام والشخصيات العامة، احتفالية نظمتها سفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني الـ94 للمملكة، في أحد فنادق العاصمة الجديدة.

وزير العمل أكد على عمق العلاقات التاريخية، والاستراتيجية، في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر و"المملكة" في مجالات العمل في أزهى عصوره.

وأقام صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في العاصمة الإدارية المصرية، حفل الاستقبال الرسميّ هذا،بمناسبة اليوم الوطني، بحضور وزراء ومسؤولين في الحكومة المصرية، وسفراء معتمدين وممثلي منظمات دولية معتمدة في مصر، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

وتخلّل الحفل فعاليات شملت ركنًا خاصًا لتقديم القهوة السعودية، وفقرات فنية وطنية متنوعة، كما أُضيء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية بعلم المملكة العربية السعودية.. حيث يعد هذا أول حفل تقيمه السفارة السعودية في العاصمة الإدارية.