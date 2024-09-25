الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رغم التهديد بالقوة الكاملة والدخول المحتمل، حزب الله يعتبر الاجتياح البري الإسرائيلي فرصة ذهبية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

الغزو البري، قالت صحيفة بريطانية، اليوم، إن حزب الله، يعتبر الاجتياح الإسرائيلي البري للأراضى اللبنانية فرصة ذهبية.

ترسانة حزب الله من المقاتلين والصواريخ

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها تناول العمليات العسكرية الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، إن حزب الله يمتلك جيشا من آلاف الجنود، فضلا عن امتلاكه 150 ألف صاروخ وقذيفة من مختلف الأنواع.

 

وقال، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ماثيو سافيل، إن إسرائيل تدرك أن الضربات الجوية وحدها غير كافية لاستهداف بنية حزب الله التحتية والمتوقع أن يكون معظمها تحت الأرض.

حسن نصر الله يعتبر الغزو البري فرصة ذهبية 

وتابع فى تعليقه للصحيفة البريطانية، أنه بسبب امتلاك حزب الله استراتيجيات وتكتيكات غير تقليدية وميزات عسكرية في القتال البري قال زعيم الحزب حسن نصر الله في وقت سابق إن الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان ليس تهديدا وإنما "فرصة تاريخية".

 

وحذر نصر الله حينها قائلًا: "سوف يتحول الحزام الأمني إلى جحيم لجيشكم إذا قررتم المجيء إلى أرضنا".

 

من جانبه، قال ألون مزراحي، المحلل السياسي الإسرائيلي، إن هدف حزب الله كان "استدراج إسرائيل إلى جحيم جنوب لبنان باعتباره المسرح الأكثر تصميما وتسليحا واستراتيجية لحرب العصابات في أي مكان في هذا العالم على الأرجح".

صاروخ قادر، فيتو

وأضاف فى تصريحات لصحيفة "لتايمز" البريطانية، أن جنوب لبنان بتلاله ووديانه المتدحرجة يشكل تحديا لأي جيش يريد غزوه.

 

وتقول الصحيفة، إذا شنت إسرائيل حربا برية، فمن المرجح أن تواجه وابلا ضخمًا من الصواريخ التقليدية، ويعتقد أن نحو 10 آلاف من صواريخ الحزب هي صواريخ بعيدة المدى موجهة بدقة ما قد يخلف دمارا في المدن والبلدات الإسرائيلية.

نتنياهو يتوعد حزب الله باستخدام القوة الكاملة 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توعد فى وقت سابق الأربعاء، باستخدام ما اسمها "القوة الكاملة" ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

 

وزعم نتنياهو في بيان له: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة. نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو إلى الاستعداد لدخول محتمل

كما دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لـ"دخول محتمل" إلى لبنان.

 

وقال بحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا، نحن نهاجم طوال اليوم، والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

 

وتابع رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: "هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله".

 

فى المقابل قال البنتاجون، أن عملية برية إسرائيلية داخل لبنان لا تبدو وشيكة، وذلك فى سياق التعليق على أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قواته بالاستعداد لهجوم بري محتمل ضد حزب الله.

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