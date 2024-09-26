الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

تحرير 419 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وشارك في الحملات كل من، مديرية الصحة، وقسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية خلال أسبوع

 وقد أسفرت الحملات عن تحرير 419 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي المخابز والأسواق، فقد تم التحفظ علي 4500 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محملة على تروسيكل قبل تهريبها للبيع في السوق السوداء، و7000 عبوة عصير وسناكس منتهية الصلاحية، بمركز سنورس، و36  كيلو جرام  بط فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد محلات بيع الدواجن الحية،  و 11.7 كيلو جرام  لحوم فاسدة، بأحد محال الجزارة، و320 علبة سجائر صيني بدون فواتير، و250 كيلو جرام  مواد غذائية منتهية الصلاحية بمركز طامية، و380 لتر  زيت طعام  مجهول المصدر، و400 قطعة سلع غذائية، و16 كيلو جرام جبن، و10 لترات كلور، و15 كيلو جرام منظفات.

 

يلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

 كما تم التحفظ سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة، فقد تم التحفظ على 450 عبوة كيلوجز نودلز، و144 كيس سناكس، و24 كيلو جرام عسل أبيض مجهول المصدر بدون بيانات أو فواتير، و920 كيس عصير مجهول المصدر، كمية من علب السجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي لها، و1760 كيلو جرام مخللات تظهر عليها علامات الفساد وتفوح منها رائحة كريهة معبأة داخل براميل غير مدون عليه أي بيانات  بأحد مصانع المخللات غير المرخصة، و200 كيس لبن بودرة مدعم بالحديد، كما تم ضبط 470 قطعة سلع غذائية، و6 كيلو جرامات زبدة، وكيلو جرام جيلي، و90 كيلو جرام من أسماك الماكريل المتحللة الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل.

 

مخالفات قطاعي المخابز والأسواق التجارية

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، سامح شبل عبدالرازق، أنه في قطاع المخابز تم تحرير 280 مخالفة متنوعة، منها 22 مخالفة نقص وزن، و44 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة عدم وجود سجلات، مخالفة عدم وجود ميزان إضافة إلى 134 مخالفة أخرى متنوعة، وفي قطاع الأسواق تم تحرير 100 مخالفة متنوعًا، منها 66 مخالفة عدم إعلان عن أسعار، و5 مخالفات بيع أزيد من السعر، و5 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، ومخالفة إدارة محل بدون ترخيص، و3 مخالفات لسلع مجهولة المصدر.

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