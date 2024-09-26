الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب فى السعودية ، شهد سعر جرام الذهب فى السعودية ، اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 حالة من الاستقرار فى الأسعار، وترصد “ فيتو ” سعر جرام الذهب فى السعودية لجميع الأعيرة وفقا لآخر تحديث لحظى فى السوق السعودى. 

 

اقرأ التالى: 2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

 

الذهب فى السعودية - فيتو 

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 24

سجل  سعر جرام الذهب  فى السعودية عيار 24 نحو 321.66 ريال للبيع. 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22 نحو 294.64 ريال للبيع. 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21 اليوم نحو 281.46 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18

وسجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18 اليوم نحو 241.25 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14 اليوم نحو 188.17 ريال للبيع. 

سعر اونصة الذهب فى السعودية 

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 10.003.76 ريال للبيع. 

 

أسعار الذهب اليوم فى السعوديه - فيتو 

 

أهمية الذهب عالميا أوقات التضخم والأزمات العالمية 

إن معدن الذهب هو من أثمن المعادن على وجه الأرض وأكثرها استخداما في أوقات التضخم والأزمات المالية المتعددة؛ نظرا لكونه يحفظ القيمة النقدية للمال الذي تم استخدامه في شرائه، ومن ناحية أخرى، فإن معدن الذهب هو الأكثر انتشارا في صناعة المجوهرات والمعدن الوحيد الذي استخدمته المصارف المركزية حول العالم كاحتياطي لعملتها الوطنية من أجل الحفاظ على قيمتها. 

 

ارتباط النفط بأسعار الذهب في السعودية

إن العلاقة بين سعر النفط، وبين سعر جرام الذهب في السعودية علاقة طردية أي أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في المملكة والعكس صحيح، فإن ارتفاع أسعار النفط يقود إلى زيادة في أسعار الذهب بالسعودية، وذلك بسبب أن ارتفاع عوائد النفط يؤدي إلى زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بالدول المنتجة ؛ وبالتالي رفع مستوى معيشة أفرادها؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على شراء الذهب؛ وبالتالي ارتفاع سعره.
 

 

الذهب فى السعودية - فيتو 

 

العوامل التي تؤثر علي اسعار الذهب اليوم

يتميز الذهب بكونه أحد أكثر المعادن المطلوبة في العالم، ليس فقط لأغراض الاستثمار وصناعة، وإنما لاستخدامه أيضا في تصنيع بعض الأجهزة الإلكترونية والطبية؛ وقد تجاوز سعر الذهب 2660 دولارا للأونصة سبتمبر الجارى ومازال يشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بالمستويات التي كان يسجلها قبل 50 عاما والتي تقل عن 100 دولار للأونصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 24 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14 الذهب فى السعودية فيتو الذهب فى السعودية بكام النهاره الخميس 26 سبتمبر 2024 اسعار الذهب فى السعودية وصل لكام الان الذهب فى السعودية بكام النهارده

مواد متعلقة

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في الأسواق

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

العامة للاستثمار: شركات يابانية تعتزم التوسع في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

60 دقيقة بورصة، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

بعد رفض الكاف التدريب عليه، شاهد تجهيزات ملعب المملكة أرينا قبل موقعة السوبر الأفريقي

الجيش السوداني يحلق بالطائرات لدخول الخرطوم والدعم السريع يرد بالمدفعية الثقيلة (صور)

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية