الخميس 26 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة

الطحينة
الطحينة

طريقة عمل الطحينة، الطحينة من المكونات الشهيرة التى تستخدم فى عمل السلطات الشرقية المختلفة كما تستخدم فى الطهى.

وطريقة عمل الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الطحينة.

مكونات عمل الطحينة:-

2 كوب من بذور السمسم (مقشرة أو غير مقشرة حسب الرغبة).

1/4 إلى 1/2 كوب من زيت الزيتون أو زيت السمسم (حسب القوام المطلوب).

قليل من الملح (اختياري).

طريقة عمل الطحينة:-

  • سخّني مقلاة على نار متوسطة.
  • أضيفي بذور السمسم وقلّبي باستمرار لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.
  • يجب الحذر من عدم حرق البذور لأن ذلك قد يؤثر على طعم الطحينة.
  • بعد أن تبرد بذور السمسم المحمصة قليلًا، انقليها إلى محضرة الطعام أو الخلاط.
  • اطحني البذور حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.
  • أثناء الطحن، ابدأي بإضافة الزيت تدريجيًا. استخدمي 1/4 كوب في البداية.
  • استمري في الطحن حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
  • إذا كانت الطحينة سميكة جدًا، أضيفي المزيد من الزيت حسب الحاجة حتى تصلي إلى القوام المناسب.
  • إذا كنت تفضلين، يمكنك إضافة قليل من الملح لتحسين الطعم.
    التخزين.
  • بعد الانتهاء، انقلي الطحينة إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق واحتفظي بها في الثلاجة.
  • يمكن أن تستمر لفترة تصل إلى عدة أسابيع.
  • يمكن استخدام زيت السمسم إذا كنت ترغبين في نكهة أقوى للطحينة.
  • الطحينة تستخدم في تحضير العديد من الأطباق مثل الحمص، البابا غنوج، أو حتى إضافتها إلى الحلويات.
  • هذا هو الأسلوب الأساسي لتحضير الطحينة في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة.
طريقة عمل الطحينة 

فوائد السمسم للصحة 

ومن فوائد السمسم للصحة:-

  • احتواؤه على الدهون الصحية، حيث تحتوي بذور السمسم على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، والتي تلعب دور أساسي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، هذه الدهون الصحية تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يحتوي السمسم على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، والألياف تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
  • الألياف الموجودة في السمسم تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل السمسم خيارًا جيدًا لمرضى السكري.
  • السمسم غني أيضًا بالبروتينات، التي تعد ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم. البروتينات تساعد في نمو العضلات وتعزيز جهاز المناعة.
  • يحتوي السمسم على معادن أساسية مثل الكالسيوم، الذي يعزز صحة العظام والأسنان، والماغنيسيوم الذي يدعم وظائف العضلات والأعصاب.
  • أحد العناصر البارزة في السمسم هو السيسامين، وهو مركب نباتي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الضرر التأكسدي للخلايا ويساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان.
  • السمسم أيضًا مفيد للبشرة والشعر بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، زيت السمسم، على وجه الخصوص، يتمتع بخصائص مرطبة ومغذية للبشرة، ويساعد في تحسين مرونتها وترطيبها.
  • استخدام زيت السمسم يمكن أن يحسن صحة فروة الرأس ويقوي الشعر، مما يجعله خيارًا شائعًا في العديد من منتجات العناية بالشعر.
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