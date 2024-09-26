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تعرف على سعر آيفون 16 برو ماكس

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر  هاتف آيفون apple  iphone 16 pro max  آيفون 16 برو ماكس، ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر  الهاتف. 

سعر  apple  iphone 16 pro max

يبدأ سعر هاتف آيفون 16 برو  ماكس 

apple iPhone 16 pro max  من سعر 1199 دولارا للنسخة 256 جيجا. 

يأتي هاتف apple iPhone 16 pro max بكاميرا مدمجة جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل من الجيل الثاني تدعم  التقاط فيديو بدقة 4k. 

كما تم إضافة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، ويأتي كلا إصدار آي Pro أيضًا مع مستشعر بدقة 12 ميجابكسل يتميز بعدسة مقربة 5x مع طول بؤري 120 مم. 

أما البطارية فيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة مع  سرعات شحن  تبلغ  سرعة الشحن السلكي 30 وات و25 وات مع دعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

معالج  آيفون 16 برو ماكس 

 يحتوي هاتف iPhone على شاشة مقاس 6.9 بوصة مع بطارية بسعة أكبر تبلغ  4700 مللي أمبير في الساعة. 

 يعمل هاتف iPhone بشريحة A18 Pro، ويحتوي  على وحدات معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة ومعالجة رسومية سداسية النواة ويحتوى الجهاز على  على Apple Intelligence، وعلى  زر جديد خاص بالتحكم في الكاميرا.

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