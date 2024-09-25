الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ضبط عنصرين إجراميين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية،
ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية، فيتو

ألقت مباحث مركز شبين القناطر فى القليوبية القبض على عنصرين إجراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر فى شبين القناطر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 12 فرد خرطوش، وكمية من الطلقات وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين. 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية

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سقوط عنصرين إجراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

البداية كانت عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورود معلومات محيى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص بقيام عنصريين اجراميين متمركزين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية  بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر.

بعرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية،  تم على الفور تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد فوزى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين لهما معلومات جنائية ويحوزان أسلحة نارية، ويديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة كائنة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة قادها المقدم أمير الكومى رئيس مباحث شبين القناطر والرائد محمد مجدى والنقباء عبد الله الأسود وعبد الرحمن البيومى ومحمد مأمون، وتم مداهمة الورشة وضبط المتهمين وعثر بداخل الورشة على 12 فرد محلى وعدد من الطلقات والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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اللواء عبدالفتاح القصاص أمن القليوبية شبين القناطر مركز شرطة القناطر الخيرية مركز شبين القناطر

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