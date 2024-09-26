بسبب التقصير، إحالة العاملين بعيادات قليوب للتحقيق

قام الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بـ القليوبية، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بجولة مرور فجائية لعيادات طوخ ونصار وقليوب لمتابعة انتظام العمل ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطنين، حيث تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات والمعمل والأشعة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتخاطب لمتابعة العمل وانتظام حضور الأطباء وتواجد العاملين، ومتابعة أرصدة الأدوية والالتزام بإجراءات الصرف للمواطنين.

تأمين القليوبية يتابع صرف الأدوية للمرضى

مؤكدًا على ضرورة قيام العاملين بأعمالهم علي الوجه الأكمل لتحقيق مطالب المواطنين، وحصر جميع النواقص من الأدوية والمستلزمات والتي تعتبر على رأس أولويات العمل، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل مع إدارة التموين الطبي بالفرع لتقديم خدمات أفضل وتوفير البدائل المتاحة، مع ضرورة التنسيق بين القائمين علي العمل لتحقيق التكامل بين جميع الوحدات وسد العجز وتوفير الاحتياجات

جولة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

واستمع مدير الفرع بـ القليوبية خلال جولته لمتطلبات المواطنين والتي ارتكزت بالأساس علي نواقص الأدوية وعجز بعض التخصصات الطبية، وتأخر تسجيل البطاقات، ووجه مدير الفرع الشئون الطبية بسد العجز من خلال تفعيل الواجب الوظيفي في بعض التخصصات والتوسع في التعاقد مع الأطباء، وفيما يخص أزمة نقص الدواء، وجه مدير الفرع مديرة التموين الطبي وفرق التفتيش الصيدلي بالنزول لحصر ومتابعة نواقص الأدوية، والتوسع في التعاقد مع الصيدليات الخارجية لإتاحة الصرف للمواطنين، مؤكدًا حدوث تحسن كبير وانفراجة في توفير الأصناف خلال الأسابيع القادمة.

تأمين الصحي بالقليوبية، إدخال خاصية النداء الآلي لتنظيم حركة الدور

وفيما يخص تأخر تسجيل البطاقات، أكد مدير الفرع أنه يجري حاليًا إدخال خاصية النداء الآلي لتنظيم حركة الدور في مكاتب التسجيل والصيدليات تيسيرًا على المواطنين.

موضحًا أن إدارة التموين الطبي أتاحت للمنتفعين التعامل مع الصيدليات خارج التأمين، للتيسير على المواطنين وكوسيلة لحل أزمة الدواء، دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، كما أتاح الفرع خدمة الاسترداد في حالة شراء المنتفع الدواء الموصوف علي روشتة التأمين من خارج التأمين، بعد تقديم المنتفع ما يثبت حصوله علي الدواء ورد ما تم صرفه من مبالغ مالية له.

جولة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية،فيتو غ

تأمين القليوبية يحيل العاملين بعيادات قليوب للتحقيق

هذا وأحال مدير الفرع بـ القليوبية القائمين على العمل للتحقيق، فيما تم رصده من مخالفات منها: عدم تواجد بعض الأطباء، وعدم التواجد وسط المواطنين، وغياب الرقابة والمتابعة وعدم اتباع معايير وقواعد النظافة العامة، ومعايير جودة صرف الدواء بعيادات قليوب، كما استبعد مدير الفرع أفراد الأمن بالعيادة لعدم القيام بواجباتهم تجاه تنظيم حركة دخول المرضي، وتواجد الباعة الجائلين دون اتخاذ أي إجراءات وعدم أداء دورهم بالشكل الصحيح.

موجهًا مدير المنطقة ومدير العيادة بتقديم خطة إصلاح خلال ٤٨ ساعة، ومشددًا علي جميع الإدارات المختصة بالمرور ومتابعة تحقيق الانضباط الإداري، وتقديم حلول عاجلة وتقارير يومية عن المتطلبات والمتابعة اليومية لاستطلاعات رأي المواطنين، والعمل علي تلبية كافة الاحتياجات أولًا بأول، فضلًا عن توعية وتدريب فرق العمل بأهمية التوسع في مشاريع تحسين الجودة، والسلامة، ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى ومدى تطبيقها والتزام جميع العاملين بها في كافة مناطق تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تدريب مسؤولي الخدمة الاجتماعية وأفراد الأمن علي طرق وآليات التواصل مع المواطنين، وحل متطلباتهم بسهولة ويسر.

وخلال جولته بعيادات طوخ ونصار أشاد مدير الفرع بخطط التطوير القائمة، موجهًا الشكر والامتنان لجميع العاملين بعيادات طوخ ونصار للجهود المبذولة، مطالبًا جميع العاملين بحسن معاملة المرضى، وبذل المزيد من الجهد للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة، والاهتمام براحة المرضي وتوفير كافة الإمكانيات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتقديم أفضل الخدمات.

جولة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية،فيتو