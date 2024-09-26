معاينة قطعة أرض لبناء مدرسة بميت فارس في الدقهلية (صور)

شهد مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية رفع الأبعاد المساحية لقطعة أرض بناحية ميت فارس استعدادا لبناء مبنى مدرسة للتعليم الأساسي عليها.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات ناصر شعبان شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.



معاينة أرض لبناء مدرسة ببني عبيد

وشهد أشرف الغرباوي مدير عام إدارة بني عبيد التعليمية يرافقه هاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد ومحمود القلا متابع وكيل الوزارة والمهندس محمود صدقي مهندس مشرف بهيئة الأبنية والمتبرعين بقطعة الأرض الحاجة ماجدة جاد الشوربجي حسين عن كل من مروة عبد العزيز ولبنى عبد العزيز من مواطني ميت فارس المتبرعين بقطعة الأرض ومساحتها 10 قراريط تمهيدا لبناء مدرسة للتعليم الأساسي عليها بناحية ميت فارس التابعة للوحدة المحلية بميت سويد بمركز بني عبيد بإسم المرحوم عبد العزيز محمد السيد البسيوني.

وجاء ذلك بحضور عمرو عبد العزيز وخالد عبد العزيز وماجدة رشاد البسيوني مدير المتابعة ومحب أبو زيد رئيس قسم التخطيط ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة.

وتم معاينة قطعة الأرض على الطبيعة وتم بالفعل رفع الأبعاد المساحية لقطعة الأرض التي سيتم بناء مدرسة للتعليم الأساسي عليها بناحية ميت فارس بإسم المرحوم عبد العزيز محمد السيد البسيوني.



من جانبه، أعرب "مدير تعليم بني عبيد" عن شكره إلى المتبرعين داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم ومثمنا جهود أبناء مركز بني عبيد فى الحرص على إقامة مشروعات خدمية لتحقيق النفع العام.

وجاء ذلك في إطار مبادرة " بداية " وهي مبادرة أطلقها ودشنها رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

وهي ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) وتتم من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.



وتأتي هذه المبادرة انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وجاء ذلك لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.



أي أن مبادرة بداية هى مبادرة رئاسية لبناء وتنمية الإنسان المصري والتربية والتعليم هى أولى الوزارات التى تهتم بذلك وتعمل عليه وبصفة مستمرة من خلال ما تقدمه من انشطة وتدريبات وندوات ومسابقات فى مختلف النواحي.



الجدير بالذكر أيضا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو دعم التنمية البشرية المختلفة لإحداث طفرة يشعر بها المعلم المصرى بشكل عاجل من خلال تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمعلم المصرى بشكل مؤثر وسريع