الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معاينة قطعة أرض لبناء مدرسة بميت فارس في الدقهلية (صور)

معاينة أرض لبناء
معاينة أرض لبناء مدرسة، فيتو

شهد مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية رفع الأبعاد المساحية لقطعة أرض بناحية ميت فارس استعدادا لبناء مبنى مدرسة للتعليم الأساسي عليها. 


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات ناصر شعبان شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.   
 

 

معاينة أرض لبناء مدرسة ببني عبيد 

وشهد  أشرف الغرباوي مدير عام إدارة بني عبيد التعليمية يرافقه  هاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد ومحمود القلا متابع وكيل الوزارة والمهندس محمود صدقي مهندس مشرف بهيئة الأبنية والمتبرعين بقطعة الأرض الحاجة ماجدة جاد الشوربجي حسين عن كل من  مروة عبد العزيز ولبنى عبد العزيز من مواطني ميت فارس المتبرعين بقطعة الأرض ومساحتها 10 قراريط تمهيدا لبناء مدرسة للتعليم الأساسي عليها بناحية ميت فارس التابعة للوحدة المحلية بميت سويد بمركز بني عبيد بإسم المرحوم عبد العزيز محمد السيد البسيوني.


وجاء ذلك بحضور عمرو عبد العزيز وخالد عبد العزيز وماجدة رشاد البسيوني مدير المتابعة ومحب أبو زيد رئيس قسم التخطيط  ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة.

وتم معاينة قطعة الأرض على الطبيعة وتم بالفعل رفع الأبعاد المساحية لقطعة الأرض التي سيتم بناء مدرسة للتعليم الأساسي عليها بناحية ميت فارس بإسم المرحوم عبد العزيز محمد السيد البسيوني. 


من جانبه، أعرب "مدير تعليم بني عبيد" عن شكره إلى المتبرعين داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم ومثمنا جهود أبناء مركز بني عبيد  فى الحرص على إقامة مشروعات خدمية لتحقيق النفع العام.

وجاء ذلك في إطار مبادرة " بداية " وهي مبادرة أطلقها ودشنها رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
وهي ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) وتتم من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

 


وتأتي هذه المبادرة انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. 
وجاء ذلك لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.


أي أن مبادرة بداية هى مبادرة رئاسية لبناء وتنمية الإنسان المصري والتربية والتعليم هى أولى الوزارات التى تهتم بذلك وتعمل عليه وبصفة مستمرة من خلال ما تقدمه من انشطة وتدريبات وندوات ومسابقات فى مختلف النواحي.


الجدير بالذكر أيضا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو دعم التنمية البشرية المختلفة لإحداث طفرة يشعر بها المعلم المصرى بشكل عاجل من خلال تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمعلم المصرى بشكل مؤثر وسريع

محافظا الدقهلية ودمياط يشاركان في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول

محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة من المواد الغذائية لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم بالدقهلية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العلاقات العامة الدكتور محمد عبد اللطيف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قطعة ارض عمرو عبد العزيز محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفن

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

وكيل تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة في المدارس

لمتابعة حضور وغياب الطلاب، وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مديري المدارس الثانوية

تعليم الفيوم ينظم ندوات تثقيفية بالمدارس ضمن مبادرة بداية جديدة

الأكثر قراءة

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

الأهلي يرتدي زيه التقليدي في السوبر الإفريقي والزمالك بالأسود

نقيب صيادلة القاهرة: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحل أزمة نقص الأدوية

منوعات

المزيد

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات أنشيلوتي في 300 مباراة مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

معنى أواب، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة ص

المزيد
الجريدة الرسمية