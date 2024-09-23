قيادات بني عبيد بالدقهلية يتفقدون عددا من المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

تفقد هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد وأشرف الغرباوي مدير عام إدارة بني عبيد التعليمية خلال جولة ميدانية في أول يوم من العام الدراسي الجديد عددا من مدارس الإدارة وذلك وحسن استقبال الطلاب بمدارس الإدارة.

وجاء ذلك بحضور علي صبري البهلول وكيل الإدارة وثروت أبو العلا مدير التعليم الثانوي ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة.

وشملت جولة " هاني أحمد " و " الغرباوي " زيارة مدارس شهداء بني عبيد الثانوية ومدرسة بني عبيد التجارية ومدرسة بني عبيد الإعدادية الجديدة ومدرسة الديسة للتعليم الأساسي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وخلال زيارة المدارس حضرا رئيس المركز ومدير تعليم بني عبيد طابور الصباح وتحية العلم واطمئنوا وتابعوا دخول الطلاب للمدرسة وحسن استقبالهم والتأكد من انضباط دخول وإنصراف الطلاب من أرض الطابور موجهين بضرورة حسن استقبال الطلاب لجذبهم للمدرسة وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.



وحرصا رئيس المركز ومدير الإدارة خلال الزيارة علي المرور علي الطلاب بالفصول الدراسية لمتابعة سير العمل بها ووتهنئة الطلاب بالعام الدراسي الجديد وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

واكد " الغرباوي" ضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية علي الطلاب بكافة المدارس التابعة للإدارة مشيرا ً إلي تعاون كافة الجهات المختلفة؛ لتيسير علي أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور كما أكد علي تعليق الجداول والقائمة فى كل فصول المدرسة والجدول مرفق به كل الحصص وكل حصة تحتها إسم المدرس حسب تعليمات معالي وكيل الوزارة.

وطمأن مدير تعليم بني عبيد اولياء الامور المتواجدين خارج المدرسة علي ابنائهم كما شجع وحفز الطلاب لبذل الجهد في تحصيل العلم مذكرا إياهم بأنهم من سيرفعون اسم مصر عاليا في المستقبل القريب في كافة المجالات موجها ً بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس.

تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسي

وشدد على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي من أجل الرقى بالعملية التعليمية والتربوية ببني عبيد مشيرا ً إلي ضرورة الالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة والإلتزام بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووكيل الوزارة.

ضرورة أن ينال التعليم حقه في تخريج أجيال قادرة

وفي ذات السياق أشاد هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالجهود المبذولة وحسن التنظيم وحسن إستقبال الطلاب، مؤكدا ضرورة أن ينال التعليم حقه في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث ومتطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها مدير تعليم بني عبيد ورئيس مركز ومدينة بني عبيد وذلك للاطمئنان ومتابعة بداية العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب 1 مليون و406 الف و204 طالب وطالبه بمختلف المراحل، واجمالي عدد المعلمين 52 الف و449 معلم ومعلمه.