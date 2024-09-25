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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة من المواد الغذائية لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية

استيلام سلات الغذاء،
استيلام سلات الغذاء، فيتو

اجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان، محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من المواد الغذائية بإجمالي 1,200 سلة غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية

 
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء استلام دفعة جديدة من المواد الغذائية بإجمالي 1,200 سلة غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديريه الأوقاف، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي.

توصيل السلات الغذائية إلي مستحقيها حتي باب المنزل


ووجه " المحافظ " بتوصيل السلات الغذائية إلي مستحقيها حتي باب المنزل بكل عزة وكرامة، وعدم تصوير المواطنين أثناء الاستلام.


وثمن اللواء  ": دور وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتقديمهم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية من خلال توزيع اللحوم والسلات الغذائية بالإضافة لرفع المعاناه عنهم.

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