محافظا الدقهلية ودمياط يشاركان في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار زيارتهما المحافظة للمشاركة في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك بمكتبه بالديوان العام

المهرجان فى دورته 28

رحب محافظ الشرقية بمحافظي الدقهلية ودمياط معربًا عن امتنانه لحرصهما على مشاركة أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس وسط أبناء المحافظة.

يشارك بالمهرجان 191حصانا

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية والتي من المقرر أن يشارك بهما 191 حصانا منهم 121 حصانا في مسابقات جمال الخيل و67 حصانا في مسابقات أدب الخيل.

محافظ دمياط والدقهلية بفعاليات مهرجان الخيول

وأعرب محافظا الدقهلية ودمياط عن سعادتهما لمشاركة أبناء المحافظة فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية متمنيان نجاح المهرجان وخروجه بالمظهر الذي يليق بأصالة وعراقة محافظة الشرقية

حضور اللقاء

حضر اللقاء الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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