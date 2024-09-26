آخر استعدادات الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي.. كولر يعقد مؤتمرًا صحفيا اليوم.. الأبيض يختتم تدريباته.. حديث السولية والشناوي عن اللقاء.. وإحصائية تبشر الأحمر بحصد اللقب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية إلى ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والتي تنطلق غدا الجمعة.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي باعتباره حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

مؤتمر صحفي للأهلي للحديث عن السوبر الأفريقي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء المرتقب أمام المارد الأبيض بالسوبر الأفريقي والمحدد له غدا الجمعة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس على الملعب المستضيف لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يركز جوميز المدير الفني للفريق على بعض الجوانب التكتيكية والهجومية في مران الزمالك، استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.



السولية: جاهزون لمباراة الزمالك.. ولدينا دوافع كبيرة لحصد اللقب

وأكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبي الفريق لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، غدا الجمعة التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال: «مباراة مهمة على بطولة قارية، هناك 90 دقيقة قوية، وبالطبع كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل التتويج باللقب وتحقيق الفوز على الزمالك».

وأضاف: «لاعبو الأهلي في الموسم الحالي أكثر جاهزية نفسيًّا وبدنيًّا ومعنويًّا لمواجهة الجمعة، بعدما خضنا مباراتي جورماهيا الكيني في دوري الأبطال وقبلها بعض اللاعبين شاركوا ضمن صفوف المنتخب الأول، عكس ما حدث في الموسم الماضي عندما واجهنا اتحاد العاصمة الجزائري دون خوض أي لقاء».

وواصل: «الفريق الذي سيكون في حالة تركيز شديدة هو من سيحصد اللقب، وبالطبع نواجه فريقًا جيدًا، ولدينا دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر الإفريقي».

وتابع السولية: «التحضير للمباراة يختلف لأن مواجهة الزمالك تحدد هوية الفائز بالبطولة، وبالتأكيد التركيز سيكون كبيرًا بين جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير».

وأكمل: «اللاعبون الجدد تأقلموا بشكل سريع داخل صفوف الأهلي، ولديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز باللقب الإفريقي، الظهور بشكل قوي مع باقي زملائهم أمام الجماهير الكثيرة التي ستحضر اللقاء».

وأتم: «ننتظر جماهير الأهلي في الملعب بالسعودية كما عودونا دائمًا في كل المواجهات الكبرى، وإن شاء الله نسعدهم ونتوج باللقب».

الشناوي: مباراة الزمالك صعبة.. ولدينا إصرار كبير على التتويج بالكأس

محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون أهمية تلك المباراة.

وقال الشناوي: «مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، ولهذا نحضر للقاء بشكل جيد، وبعد الاحتفال بدرع الدوري المصري، تم غلق الصفحة تمامًا من أجل الاستعداد لكأس السوبر الإفريقي وهي بطولة قارية والجميع يدرك أهميتها».

وأضاف حارس الأهلي: «جميع لاعبي الأهلي يدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة، ولذلك نريد حصد البطولة يوم الجمعة، والأهم أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية، وهم دائمًا عندما يخوضون مواجهات صعبة يقدمون مستوى مميزًا».

وواصل: «بالتأكيد بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، تختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 فالأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية، وهي مباراة لن تتكرر كثيرًا».

وأكمل: «دائمًا نتحدث مع اللاعبين الجدد، عن الأجواء داخل النادي، وهم يعلمون جيدًا أن الأهلي نادي بطولات وأي بطولة يُشارك فيها يُقاتل من أجل التتويج بها، كما أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا ثقافة جماهيرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج، وكل الصفقات المنضمة حديثًا سوف تشارك في الكثير من المباريات القادمة، خصوصًا أن لدينا موسمًا طويلًا مليئًا بالألقاب».

وختم قائد الأهلي حديثه قائلا: «لاعبو الأهلي لديهم روح وعزيمة وإصرار من أجل الفوز بالبطولات، والجمهور دائمًا يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، ولهذا نحن نقاتل من أجل الفوز بالبطولات خصوصًا عندما نلعب خارج مصر، وفي أي دولة عربية، وأقول للجماهير ننتظركم في الرياض من أجل دعم اللاعبين، وبإذن الله قادرون على إسعادكم بالفوز بالبطولة.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي



وتضم قائمة الأهلي ثلاثة حراس مرمى، كما تضم القائمة أيضًا عددًا من الصفقات الجديدة، ومع ذلك شهدت القائمة المسافرة إلى السعودية لاستكمال مشوار البطولة استبعاد سبعة لاعبين مما قد يؤثر على خيارات الفريق قبل هذه المواجهة المهمة.

حراسة المرمى: (محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء).



في خط الدفاع: (أشرف داري- ياسر إبراهيم- محمد هاني- يحيى عطية الله- يوسف أيمن- رامي ربيعة- عمر كمال عبد الواحد).



في خط الوسط: (أكرم توفيق- مروان عطية- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة- إمام عاشور- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا حسين الشحات بيرسي تاو -طاهر محمد- رضا سليم).

في خط الهجوم: (وسام أبو علي- محمود عبد المنعم كهربا).

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن قائمة اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك، حيث تم استبعادهم لأسباب فنية تتعلق بتشكيلة الفريق واستراتيجية المباراة، حيث تشمل قائمة المستبعدين كلًا من:

(مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، محمد عبدالله، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، مصطفى أبو الخير، وسمير محمد).

قائمة الزمالك أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.



إحصائية تبشر الأهلي بحصد السوبر الأفريقي

وعلى مدار 32 نسخة من السوبر الأفريقي، نجح بطل دوري أبطال أفريقيا في التتويج باللقب خلال 25 مرة، فيما اكتفى أبطال الكونفيدرالية بـ 5 ألقاب، ولقبين فقط من نصيب أبطال كأس الكؤوس في النظام القديم للبطولة، وهو ما يظهر التفوق الكبير للمتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا على أبطال الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بلقب بطولة السوبر الأفريقي 8 مرات طوال تاريخه جاءت جميعًا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر اللقب 3 مرات منها مرة وهو بطل الكونفدرالية وأخرى وهو بطل كأس الكؤوس والأخيرة كان متوجًا بدوري الأبطال.

بينما الزمالك توج بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات منها 3 وهو حاملًا للقب دوري أبطال إفريقيا، ومرة وحيدة وهو بطلًا للكونفدرالية، وخسر اللقب مرة وحيدة جاءت وهو يحمل لقب كأس الكؤوس.

5 ألقاب لأبطال الكونفيدرالية في السوبر الأفريقي

ويعد الزمالك على رأس أبطال الكونفيدرالية الذين حصدوا السوبر الأفريقي، بعدما فاز بنسخة 2020 على حساب الترجي، فيما جاءت تتويجات أبطال الكونفدرالية عن طريق المغرب الفاسي (2012)، الرجاء المغربي (2019)، الزمالك (2020)، نهضة بركان (2022)، اتحاد الجزائر (2023).

بينما خسر أبطال الكونفدرالية لقب بطولة السوبر الأفريقي في 15 نسخة أخرى بالبطولة القارية وهي إحصائية صادمة لفريق الزمالك قبل المواجهة المنتظرة ضد الأهلي يوم الجمعة.

في المقابل، خسر حاملو لقب دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الأفريقي في 7 مناسبات فقط، الرجاء المغربي (1998)، الترجي (2012، 2019، 2020)، الأهلي (2023)، الوداد المغربي (1993، 2022).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

وتنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الثلاثاء الماضي، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح كاف في بيان أمس الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثان".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.