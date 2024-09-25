حسين لبيب يحضر مران الزمالك

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، على حضور المران الأول للأبيض الذي أقيم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

جاء ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وفي نفس الوقت حرص كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق..

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.