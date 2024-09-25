انتشار الكلاب الضالة بشوارع الفيوم، والطب البيطري: القمامة هي السبب

انتشرت في الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، الكلاب الضالة بشكل يهدد حياة الأهالي، خاصة الأطفال في هذه المناطق، وتوقفت مديرية الطب البيطري عن القضاء علي الكلاب الضالة كما كان يحدث حتي وقت قريب.

ويقول الدكتور زين العابدين علي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إن مكافحة الكلاب الضالة كانت تتم باستخدام مادة سامة، عن طريق وضعها في الطعام للكلاب، وأصبحت الآن مجرمة دوليا لما لها من أضرار على البيئة، كما أ، مكافحة الكلاب بالقتل ايا كانت الوسيلة أصبح مخالف قانونيا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إنه تقدم بمقترح إلى المحافظة منذ عدة أيام، لإنشاء ملجأ للكلاب الضالة، يتم تجميع الكلاب به حرصا على حياة المواطنين، ولا يزال المقترح قيد الدراسة ولم يتم تحديد مكانه أو كيفية تمويله، أو الجهة المسؤولة عن إدارته.

انتشار القمامة سبب رئيس في زيادة اعداد الكلاب في الشوارع

وتابع مدير مديرية الطب البيطري، إن مشكلة زيادة أعداد الكلاب الضالة في شوارع الفيوم، تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البيئة والطب البيطري والمحافظة.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى انتشار القمامة، ما يجذب الكلاب إلى المناطق السكنية، ودعا المواطنين إلى الامتناع عن إلقاء القمامة في الشوارع، خاصة الأطعمة المتبقية، للحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة.

لائحة للتعامل مع الكلاب الضالة

وطالب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بسرعة إنجاز اللائحة الخاصة بالتعامل مع تجمعات الكلاب الضالة، لتحديد المسؤوليات والآليات اللازمة للتعامل مع المشكلة، وهي مشكلة غير مقتصرة على محافظة الفيوم بل تشمل كل محافظات الدولة"

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