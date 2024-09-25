"فهد البطل" أبرزها، قائمة بمسلسلات الأكشن في رمضان 2025

على قدم وساق يستعد عدد كبير من النجوم حاليًا لتجهيز أعمالهم الدرامية المقرر عرضها خلال مسلسلات رمضان 2025، ومن هذه الأعمال ما تدور أحداثه في إطار أكشن، وهذه الأعمال يكون لها نصيب كبير في المتابعة.



وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "فهد البطل" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن ضمن الأحداث.



مسلسلات الأكشن في رمضان



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويلعب خلاله العوضي شخصية صنايعي رخام، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي وعدد من النجوم.

وخلال أحداث مسلسل "حكيم باشا" الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان سوف يدخل في صراعات كبيرة مع أحد كبار القرية التى يعيش فيها، وتحتوى بعض المشاهد على عدد كبير من الأكشن.



مسلسل “حكيم باشا” من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف، ويشارك فيه كل من سهر الصايغ وسوسن بدر ورياض الخولي.

ويشارك الفنان محمد رجب بمسلسل "الحلنجي" والعمل من تأليف محمود حمدان، ويجسد محمد رجب خلال أحداث العمل شخصية نصاب يقوم بعدد من عمليات النصب على رجال الأعمال إلى أن يقع في ورطة كبرى.

وببعض مشاهد الأكشن يعود النجمان أحمد السقا وطارق لطفي لتقديم الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، حيث يدخل الثنائي في خلافات كثيرة مع عيسي الوزان الذى يلعب دوره الفنان باسم سمرة، وتحتوي بعض المشاهد على الأكشن والمطاردة ضمن الأحداث.



مسلسل العتاولة، يشارك في بطولته كل من زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.