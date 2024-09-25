الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمود البزاوي يتعاقد على "فهد البطل" مع أحمد العوضي

محمود البزاوي
محمود البزاوي

تعاقد الفنان محمود البزاوي منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل “فهد البطل” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال المارثون الرمضاني القادم.

ومن المفترض أن يلعب محمود البزاوي أحد الشخصيات الهامة في العمل، ويقف بجانب فهد الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي خلال أحداث العمل.


 وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

 

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

 

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