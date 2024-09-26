كرة اليد، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بطل البرازيل في المونديال

كرة اليد، يختتم اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك استعداداته لضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

ويخوض الزمالك مواجهة قوية في افتتاح البطولة أمام فريق تاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي غدًا الجمعة وتنطلق في الـ9 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.