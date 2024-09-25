شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد الـ سوبر جلوب، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.

حضر الاجتماع، الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، آمال خليفة مدير الاتحاد الدولي، محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عمر صلاح أمين صندوق الاتحاد.

ناقش الاجتماع التحضيرات والترتيبات اللوجستية والفنية، وكذلك الترتيبات والاستعدادات لانطلاق بطولة سوبر جلوب السبت المقبل علي الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشرف صبحي يشهد الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي استمرارا لدعم القيادة السياسية لمنظومة الرياضة المصرية.

ولفت وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

أشرف صبحي يشهد الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب

وكانت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، قد أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي،

المجموعة الثانية: الأهلي، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى،

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.



وزير الرياضة يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا؛ لمتابعة ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مناقشة إقامة دوري المدارس بالتعاون مع التربية والتعليم.

أشرف صبحي يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب ومناقشة إقامة دوري المدارس

تخلل الاجتماع استعراض التسلسل الزمني لبطولة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة منذ يوليو 2023، وصولًا للمباراة النهائية بين منتخبي بني سويف والقليوبية، وكافة المنافسات والفعاليات التي تخللت ذلك، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إقامة دوري المدارس مع التربية والتعليم.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الحالة الإيجابية في الوسط الرياضي ناتج عن إقامة دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع المحافظات، ودوره في اكتشاف الموهوبين، وتسليط الضوء عليهم، وكذا العائد المادي الذي تحصل عليه المراكز المشاركة، والذى يتم الصرف منه تباعًا على الأنشطة والمشروعات ومكافآت اللاعبين.