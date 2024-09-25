كرة اليد، بدء وصول فرق مونديال الأندية إلى القاهرة
كرة اليد، تصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة، الفرق المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد البطولة مشاركة 9 فرق وهي:
فيزبريم المجري - برشلونة الإسباني - ماجديبورج الألماني - الأهلي - الزمالك - الخليج السعودي - تاوباتي البرازيلي - سيدني الأسترالي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.
قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد
وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:
المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي
المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى
المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.
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