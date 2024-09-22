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كرة اليد، منتخب الناشئين يلتقي كينيا في ربع نهائي بطولة أفريقيا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين مواليد 2006 مواجهة قوية غدا الإثنين، أمام منتخب كينيا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في تونس.

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في 3 مواجهات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي غينيا وبوروندي، قبل الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب الجزائر.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - وعمر رضا.

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