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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي تونس في نهائي بطولة إفريقيا للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب تونس في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا بمشاركة 8 منتخبات من القارة السمراء.

 

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام تونس غدًا الخميس، وتنطلق في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة (40-15)، في مباراة الدور قبل النهائي.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على منتخب كينيا في الدور ربع النهائي، فيما وصل المنتخب المغربي على حساب نظيره الجزائري.

كارلوس باستور يبحث عن الوجوه الجديدة

وعلى جانب آخر، يحرص الإسباني كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، على حضور مباريات دوري المحترفين التي انطلقت خلال الساعات الماضية، من أجل البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن كارلوس باستور يحاول البحث عن وجوه جديدة صغيرة في السن من أجل تدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم يناير المقبل.

 

تأجيل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وعلى جانب آخر، كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، عن تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر، بسبب السوبر الإفريقي لكرة القدم المحدد له التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقى الأهلي مع جامعة سيدني والزمالك مع بطل البرازيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلي، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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