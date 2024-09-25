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رياضة

عمرو صلاح: مفاجآت في حفل افتتاح مونديال أندية كرة اليد

عمرو صلاح مدير بطولة
عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أكد عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل استضافة منافسات بطولة كأس العالم بمشاركة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك.

وأوضح عمرو صلاح، أنه سيكون هناك مفاجآت عديدة خلال حفل افتتاح البطولة والمقرر له يوم السبت المقبل على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: “كل الأمور باتت جاهزة تماما لانطلاق البطولة، وحفل القرعة الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة أبهر العالم”.

وصول فرق كأس العالم لأندية كرة اليد

وتصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة، الفرق المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة مشاركة 9 فرق وهي:

فيزبريم المجري - برشلونة الإسباني - ماجديبورج الألماني - الأهلي - الزمالك - الخليج السعودي - تاوباتي البرازيلي - سيدني الأسترالي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

 وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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