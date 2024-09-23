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كرة اليد، مواجهة قوية بين مصر وكينيا في ربع نهائي بطولة إفريقيا للناشئين

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 مواجهة قوية اليوم الإثنين، أمام منتخب كينيا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في 3 مواجهات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي غينيا وبوروندي، قبل الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب الجزائر.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - وعمر رضا.

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