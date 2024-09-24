كرة اليد، الأهلي يفوز علي سبورتنج 31-22 في الدوري

كرة اليد، فاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على علي سبورتنج بنتيجة 31-22 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وشهد الشوط الأول تفوقا من الأهلي بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على دفاع سبورتنج، لينتهي بنتيجة 16-11.

وقدم رجال يد الأهلي خلال المباراة مستوى مميزًا، لينتهي اللقاء بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 31-22.

الأهلي يفوز علي دلفي 42-21

وفاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على دلفي بنتيجة 42-21 ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وتقدم النادي الأهلي على دلفي في الشوط الأول بنتيجة 17-12، ثم في الشوط الثاني أصبحت 25- 9 لتصبح النتيجة 42-21 ويحقق فوزه الأول في الموسم الجديد.