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رياضة

كرة اليد، الأهلي يفوز علي سبورتنج 31-22 في الدوري

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد رجال

كرة اليد، فاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على علي سبورتنج بنتيجة 31-22 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وشهد الشوط الأول تفوقا من الأهلي بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على دفاع سبورتنج، لينتهي بنتيجة 16-11.

 

 

وقدم رجال يد الأهلي خلال المباراة مستوى مميزًا، لينتهي اللقاء بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 31-22.

الأهلي يفوز علي دلفي 42-21 

وفاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على دلفي بنتيجة 42-21 ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وتقدم النادي الأهلي على دلفي في الشوط الأول بنتيجة 17-12، ثم في الشوط الثاني أصبحت 25- 9 لتصبح النتيجة 42-21 ويحقق فوزه الأول في الموسم الجديد.  

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