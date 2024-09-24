كرة اليد، الأهلي يفوز علي سبورتنج 31-22 في الدوري
كرة اليد، فاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على علي سبورتنج بنتيجة 31-22 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.
وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وشهد الشوط الأول تفوقا من الأهلي بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على دفاع سبورتنج، لينتهي بنتيجة 16-11.
وقدم رجال يد الأهلي خلال المباراة مستوى مميزًا، لينتهي اللقاء بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 31-22.
الأهلي يفوز علي دلفي 42-21
وفاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على دلفي بنتيجة 42-21 ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.
وتقدم النادي الأهلي على دلفي في الشوط الأول بنتيجة 17-12، ثم في الشوط الثاني أصبحت 25- 9 لتصبح النتيجة 42-21 ويحقق فوزه الأول في الموسم الجديد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.